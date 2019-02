Ik wil zien hoe je het ontembare probeert te temmen

In een Vlaamse krant kijk ik naar elf foto's die op een stierentemwedstrijd in El Paso, Texas zijn genomen. Stierentemmen. Wij Hollanders zouden het naar alle waarschijnlijkheid een rodeo-event hebben genoemd, maar stierentemmen klinkt veel mooier.



Je kunt de hopeloosheid horen als je het zegt. En de zelfoverschatting van de mens. Alsof een mens een stier kan temmen. En toch proberen we het. We klimmen op een klomp woedend vlees en denken dat we kunnen blijven zitten.



Als marsmannetjes mij ontvoeren en aan mij vragen of ik de mens in één zin kan omschrijven, dan zal ik aan de stierentemmers denken.