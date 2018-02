Voor het eerst sinds tijden loop ik in het Vondelpark mijn hondje te missen.



Naarmate ik ouder word, slenter ik overigens steeds vaker in een ver verleden en zie ik op paden en achter bomen overleden vrienden, vriendinnen en mijn ouders schichtig wegschieten.



Bij de ingang Jacob ­Obrechtstraat word ik staande gehouden door een rimpelig monster van het vrouwelijk geslacht dat vermoedelijk elke dag baadt in azijn en daarna haar eigen oude pis als ontbijt nuttigt.



"Ik vind je een eng mannetje met je rare vriendjes als Theo van Gogh en Thierry Baudet. Heel dubieuze persoontjes allemaal."



De verkleinwoordjes gebruikt ze wegens gebrek aan argumenten.



Ik wil zeggen dat Baudet geen vriend van me is en dat ik hem nauwelijks ken, maar ik weet dat het beter is om te zwijgen.



Opeens herken ik haar. Zij was de eerste vrouw van mijn overleden vriend Willem.



Toen was zij een kanjer die op die jonge Grace Kelly leek, maar ze had veertig jaar geleden al een tong als een bot keukenmes. Daar kwam Willem pas na een paar jaar achter toen hij al, half in stukken gesneden, in de alcohol lag te verdwijnen.