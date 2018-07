Hij balt zijn vuisten en springt uit bed. Ik blijf nog even liggen. Hij loopt naar de huiskamer. Het geluid van zijn blote voeten op onze houten vloer is het mooiste geluid op aarde.



Als ik ooit sterf, wil ik dat ze dat op mijn begrafenis draaien. Zijn voetstappen. Meer niet.



Ik wil ze horen als ik het hiernamaals binnenslenter.



"Wat heb jij met je leven gedaan?" zal de man die achter mij in de hemelrij staat vragen.



"Ik heb naar de voetstappen van mijn zoon geluisterd en her en der wat stukjes geschreven." Het mooiste aan zijn blote voetstappen op de houten vloer vind ik dat ze zo veel beloven. Elke plofferige stap is een belofte.



Ik hoor dat hij de televisie aandoet. Zijn vingertjes gaan over de afstandsbediening. Kanaal 150. Netflix. Peppa Pig. Ik haat Peppa Pig. Het is een tekenfilmserie die over een op een heuvel wonende varkensfamilie gaat.



Een varkensfamilie die om alles lacht. Ik word er bloednerveus van. Ik wil niet dat mijn zoon leert dat hij alles zomaar weg kan lachen.