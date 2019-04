Ik wil vragen of ze weleens bang zijn, daarboven

Ze hadden een hek gemaakt. Gisteren. Langs de rand van het dak, het hele huizenblok lang. 's Morgens was het er nog niet geweest, toen ik 's middags thuiskwam, was het af. Ik was even blijven staan, op straat, en had naar boven gekeken. Iedereen was al naar huis.



Nu sta ik weer op straat. Ze zijn terug. Ik zie hoofden, nekken, soms een stukje schouder. Daaronder houdt het op. Ik denk aan de man die ooit tegen mij zei dat hij ­tatoeëerder was. "Maar als mensen vragen wat ik doe, dan zeg ik dat ik dakdekker ben. Dat scheelt heel veel vragen.