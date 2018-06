Ik wil over ze praten, met de enige die evenveel van ze hield

Er lopen drie paar blote benen door de straat. Ik kijk ernaar vanaf het balkon. Drie paar blote benen en een bal, op weg naar het veldje verderop. Het is zaterdagavond en we hebben net gegeten. De borden staan op het aanrecht. De pannen op het fornuis ernaast, met daarin nog genoeg van alles. Ik heb het nog niet onder de knie.



Ga maar, had ik gezegd. Meestal ruimen we met z'n vieren op, nu lonkte de straat. Er is geen beter moment om buiten te spelen dan na het avondeten.



Ze hadden naar boven gekeken en gezwaaid. Verderop keken ze nog een keer achter zich om te zwaaien naar het balkon. Dertig stappen later: omdraaien, zwaaien. De straat was nog lang. Weer zei ik 'ga maar' en wuifde ze weg met mijn hand. Nu kijken ze niet meer om. De avondzon maakt de drie paar blote benen nog perfecter.



Ik kijk de andere kant op, tegen de zon in. Het is rustig in de straat, maar twee hoeken verder gonst de zaterdagavond. Cafés, terrassen, restaurants. Mensen op weg naar andere mensen, flessen wijn in fietskratjes. Ik speur mijn binnenste af. Het is zaterdagavond, zou ik niet van alles moeten willen? Wijn in mijn fietskratje, cafés, gonzen. Praten met mensen die ik ken. Praten met mensen die ik niet ken.