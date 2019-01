Ik wil knikken, maar ik weet het nog steeds niet

Ik sta bij de fietsenmaker, met de fiets van de middelste. Haar kratje ligt eraf. Ik had het laten zien, het kratje ­opgetild: kijk, helemaal los. De fietsenmaker had ­geknikt en een bosje tiewraps gepakt. Hij ging het meteen oplossen. Ik hield de fiets vast en draaide het stuur mee met de bewegingen van de fietsenmaker. Alsof ik een beetje hielp.



We waren begonnen over het weer. Dat het hard waaide. Ik vertelde hoe ik vannacht in bed luisterde naar het gieren om me heen. De fietsenmaker was omhooggekomen en had mij aangekeken. "Ik woon op een boot.