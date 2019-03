Ik wil de jaren zeventig ­terug, met alles erop en eraan

Ze laten me op hun telefoon een buiten­gewoon on­smakelijke foto zien van graffiti op een muur. Hakenkruizen en daarnaast 'Islam dehors'. Islam, verdwijn! Ik ben in Parijs, zit in een ­café en praat met drie 'jongeren' - ze zullen ergens in de dertig zijn. Ze vragen hoe ik over een en ander denk.



"Ik vind dit verschrikkelijk," zeg ik.



Ze kennen mijn connectie met Theo van Gogh. Ik leg uit dat ik kritisch sta tegen­over de islam, maar niet tegen islamieten, en dat ik in geen enkel opzicht ook maar enige sympathie koester voor nazi's. Ik besluit met: "Wie hakenkruizen op een muur kladdert tegen moslims, is ook ­tegen Joden.