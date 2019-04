Ik weet iets over deze foto: zij waren 'fout' in de oorlog

Ik zit met een foto van mijn ouders in mijn handen. Hij is gemaakt in december 1952. Ze zitten naast elkaar bij een diner van vrienden van mijn groot­ouders. Mijn moeder was zwanger van mij. Mijn vader was werkloos en studeerde. Ze waren net teruggekeerd uit Indië.



Het is een voor mij intrigerende foto. Ze lachen onnatuurlijk naar de fotograaf. Het is eigenlijk geen lach. Het is een grimas uit beleefdheid. De Tweede Wereldoorlog en het verlies van Indië zitten nog in hun lichaam; ze zien er uit als twee stokbroden die op een stoel zijn gezet. Ik weet iets over deze foto.