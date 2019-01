Ik was weer verbaasd over de antwoorden van Holleeder

Ik denk dat Het proces-Holleeder een toneelstuk is dat ik graag zou zien. Je zou kunnen zeggen dat de teksten er al zijn.



Gisteren was ik weer verbaasd over de antwoorden van Holleeder.



Hij is streetwise en hij heeft humor. Die humor is interessant. Hij is snel en relativerend. Holleeder weet af en toe te ontroeren - en misschien is dat wel gevaarlijk aan hem. Hij heeft charme. En je snapt dat hij er mensen mee wist te binden. Wie wil er nu niet bij iemand in de buurt hangen om wie je kunt lachen.



Gisteren haalde rechter Wieland een parabel aan: "Die gaat over de vader die tegen zijn zoon zegt dat er in iedere jongen een wolf en een lam zitten.