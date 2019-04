Ik was vergeten hoe gelukkig ik van voetbal kon worden

"Is het hier nu zo k-k-koud in huis?" vroeg ik aan mijn vriendin.



"Koud? De verwarming staat op 20,5!" antwoordde ze. "Je bent helemaal aan het rillen, dat voetbal is niet gezond voor jou."



Het was woensdagavond. De eerste helft was net gespeeld, het stond 1-1. Rust dus. Welkome rust. Ook voor mij, ik was nu al kapot. Mijn vriendin zou vermoedelijk wel nooit gaan begrijpen wat het betekende om Ajax in de kwartfinale van de Champions League te zien te spelen, op leven en dood, maar het feit dat ze me ongestoord in mijn roes van zenuwen en verwachting liet ronddolen - weliswaar met een koptelefoon op en onder de voorwaarde dat ik alleen luid zou schreeuwen wanneer een Godenzoon de winnende zou maken - was een vorm van onvoorwaardelijke liefde.