Ik volg de man die best wel eens een engel zou kunnen zijn

Bij de ingang van de supermarkt staat een man in een rood hesje. Hij groet iedereen die binnenkomt. In zijn handen heeft hij een stapel krantjes. Hij is de enige ­persoon in de supermarkt die geen haast heeft. Die niet ergens anders wil zijn. De man staat al zo'n twee jaar op dezelfde plek. En hij staat er prima. Daar, naast zijn kasteelmuur van boodschappenmandjes.



Toen ik hem voor het eerst zag staan, wilde ik hem helpen. Zijn aanwezigheid riep een soort ontfermingsdrang bij me op. Ja, hij had mij nodig. Zo voelde ik het. Maar vandaag de dag weet ik dat het andersom is.