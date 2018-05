Ik vind nooit pro-Israëlartikelen

Wat moeten die Israëlische soldaten doen? Niet schieten? Zich laten overlopen?

Slachtofferschap is zeker een argument bij politieke onenigheid, maar wanneer de dikke bult eigen schuld is, en wanneer er steeds meer dikke bulten eigen schuld blijken te zijn, verliest het slachtoffer het recht op aandacht, empathie en hulp.



Al vanaf de middelbare school hoor ik dat ik me in het conflict tussen Israël en de Palestijnen moet verdiepen. Me dunkt, dat heb ik gedaan. Ik herinner me nog heel goed dat ik er met Ischa Meijer over sprak.



"Is er een oplossing?" vroeg ik hem.



"Ze hebben eerder een medicijn tegen kanker," zei Ischa, "en dat zal dan een Israëlische uitvinding zijn."



En onlangs interviewde ik Els van Diggele, die het meesterlijke boek schreef We Haten Elkaar Meer Dan de Joden, over de tweedracht in de Palestijnse maatschappij.



Een aller­wegen bejubeld, maar ook wanhopig makend geschrift, want behalve met Israël zijn de Palestijnen ook met elkaar in conflict. Van Diggele toont dat die tweedracht er de oorzaak van is dat er nog geen onafhankelijke Palestijnse staat is.



Ik durf niet te denken waarom Israël hier zo wordt gehaat, maar ik weet het wel...



Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.



Reageren? t.holman@parool.nl