Ik vind deze verkiezingen vervelend

Er wordt gelachen (waarom weet ik niet), er wordt gepraat (steeds over hetzelfde) en er wordt joviaal op de schouders geslagen (waar je eigenlijk misselijk van wordt), maar aan alles voel je bij de publieke omroep de paniek over de ­verkiezingen.



Ze moeten er aandacht aan besteden, maar hoe? En waarom precies?



Het is alsof de klas een verplichte scriptie over een dooie vis moet schrijven. De presentatoren doen hun best om er iets van te maken, maar de provincie... Ik bedoel, het is in feite al beledigend als ze praten over 'de provincie'.