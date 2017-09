Ik verlang naar vroeger, toen ik nog modern was.

'Het volk heeft een ideaal nodig."



Ik hoorde het deze week twee keer - ik heb niet onthouden wie het zei. Aanleiding was geloof ik dat gezeur over het Wilhelmus dat weer in de klas gezongen moet worden.



Ik ben daarvan een voorstander omdat, in volgorde, zingen belangrijk is, het Wilhelmus een mooie geschiedenisles bevat en het handig is om mee te murmelen als je wereldkampioen voetballen wordt. Maar ons via dat Wilhelmus zogenaamd één volk pretenderen te zijn, is iets wat ik niet wil, en eigenlijk ook niet begrijp.



Zet een stap in het buitenland en je weet wat het is om je Nederlander te voelen, maar juist daar is het niet beleefd om zomaar het Wilhelmus te blèren.



Voor 'nationalisme' is Nederland net te klein; een kartonnen kroon op het hoofd van een reus.



Nederlander zijn is iets dat anderen met een buiging van respect over je moeten zeggen. Als je het zelf met trots te berde brengt dan is dat een borstroffel op dons. Laten we eerlijk zijn, we zijn een klein land, dat Duitsland in alles volgt, waar we, volgens de meeste buitenlanders, klompen dragen en waar we onze bejaarde ouders met het huppekee-ritueel ombrengen.