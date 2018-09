Ik sta aan de verkeerde kant, beweert men soms

Dat uitzicht op het paradijs hield ze op de been. Maar de bersiaptijd maakte alles ­kapot; oude vriendschappen bleken verraderlijk.



Natuurlijk, ze waren kolo­nialen. Kolonialisme wordt ­gezien als de ideologie van ­arrogante uitbuiters.



Die schlemiel bij ons thuis - mijn vader bedoel ik - was zo'n koloniaal. Misschien deed hij wel schandalige zaken, maar wel met de beste bedoelingen.



Schade aanrichten terwijl je het volk op een hoger plan wilt tillen; het is de tragiek van elke ideologie.



Ik volg de discussies over ­immigratie.



In 2050 zal de samenstelling van onze bevolking totaal ­anders zijn. We moeten daarover praten, denken en discussiëren, maar dat kan niet; de posities zijn al bepaald, terwijl we nog niet alles precies in kaart hebben gebracht.



Soms probeert iemand mij duidelijk te maken dat ik aan de verkeerde kant sta. Dan denk ik dat ik voel wat mijn vader in 1952 heeft gevoeld.



Laatst schreef ik iemand terug: 'Denk je nou echt dat ik mijn opvattingen over immigratie heb, omdat ik het expres slecht met de mensheid en Nederland voorheb?'



Ach, in 2050 ben ik 96; ik denk dat ik dan al een ­fijne wandeling maak over de Elysische velden, op weg naar mijn ouders, met Moor, de drie katten en andere dier­baren die rond mij zweven.



De hemel lost immigratieproblemen makkelijk op; ze ­laten daar alleen doden ­binnen.



Ja, ook mijn opvattingen piepen en kreunen zich naar die van mijn vader, heb ik ­gemerkt. Maar zodra ik iets van idealisme bij mezelf constateer, jaag ik dat weg. Daar ligt mijn grens.



