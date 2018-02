Ik snap waarom Halbe huilt, maar ik snap het ook niet

Een huilende Halbe. Ik moest opeens denken aan een huilende vrouw die ik goed ken. Zij is celliste bij het Balletorkest.



Zij was celliste bij het Ballet­orkest, moet ik zeggen. Door de bezuinigingen van Halbe in de kunstsector werd zij enkele jaren geleden ontslagen. Zij moest daar erg om huilen.



Spelen in een orkest was haar liefste wens geweest, spelen in een orkest had zij jaren en jaren gedaan. Het was haar werk en haar leven.



Die vrouw, die ik goed ken, heeft nooit van haar leven gelogen, heeft altijd keihard gewerkt voor een loon dat je gerust karig kan noemen. Maar Halbe vond die klassieke cultuur niet belangrijk en bezuinigde. Terwijl sommige collega's konden blijven zitten, moest zij vertrekken.



Een orkest is een familie. Zij moest gedwongen van haar familie afscheid nemen. Zo voelde zij het.



Zij zit voor de televisie en ziet een huilende Halbe en heeft geen medelijden.

Zij kan alle botte uitspraken die Halbe over kunst heeft gedaan, uit haar hoofd herhalen.



Zij vindt het rechtvaardig dat Halbe het veld ruimt. Zij vindt hem een omhooggevallen kwast die voor een deel haar leven kapot heeft gemaakt.



Die vrouw is overigens de mijne.



Ik kijk met haar naar de ­huilende Halbe, en denk: wat is dat toch, al die huilende ministers.



Huilen!



Is het voor Halbe hetzelfde als voor mijn vriendin?