Ik roep nog altijd: 'Tot straks!'

"Het is een flits... Hij komt even om te kijken hoe het met mij gaat."

De buurvrouw staat erbij of ze moet wachten terwijl hij en ik in een urinoir aan het plassen zijn.



"Soms denk ik dat ik hem in de kamer zie, maar dan is hij er niet," zeg ik.



"Ja, dat heb ik ook. 's Nachts vooral... Maar ik denk dan... wilt u horen wat ik denk?"



"Graag," zeg ik.



"Dan denk ik, dat hij even terugkomt. Heel even maar. Maar hij kan zich natuurlijk niet laten zien, want hij is dood. Maar hij komt dan even voor mij terug."



"Dat is lief... van hem," zeg ik.



"Maar we gaan nu een overhemd kopen, want hij gaat bij de andere buren kerstfeest vieren," zegt de buurvrouw, die vermoedelijk ooit op een kleuterschooltje lesgaf. Het is meer voor mij bedoeld dan voor hem.



Ze wil van het gesprek af. Hij luistert niet.



"Ik stap 's nachts nog steeds over hem heen als ik moet pissen," zegt hij, "dan weet ik heus wel dat hij er niet is, maar ik wil het in ere houden."



"Kom op, Frans, we moeten weg," zegt de buurvrouw.



Ze is natuurlijk een heilige omdat ze zo goed voor hem zorgt, maar ook een kreng.



"Ik heb dat ook," zeg ik, "als ik de deur uitga, roep ik nog altijd: 'Tot straks!' - terwijl ik weet hij er niet is."



"Hij is er dus wél," zegt hij, "in z'n mandje, in je kop."



