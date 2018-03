Ik moet toch ergens enig gezag behouden

Geheel zelfstandig downloadt hij een spelletje, dat ik toch maar voor hem betaalde, en hij is vervolgens een en al concentratie

"Niet te lang, want we gaan niet de hele tijd met dat ding spelen. Als ik straks zeg: nu is het genoeg, dan moet je stoppen."



"Als je wat zegt?"



"Nu is het genoeg!"



"Oké, ik ben gestopt."



Hij stopt en kijkt verheugd.



"Want je zei: nu is het genoeg, dus ik ben onmiddellijk gestopt."



Hij lacht, want ik ben er in­gelopen.



Ik laat hem gaan.



Maar het avondeten dient zich aan.



"Je moet nu stoppen," zeg ik. Hij gaat natuurlijk door.



"Wat hebben we afgesproken?" zeg ik streng.



"Je hebt niet gezegd: nu is het genoeg, dus ik mag doorgaan."



Ik heb weer verloren.



"Oké, nu is het genoeg."



"Mag ik dit spelletje afmaken?"



"Dat mag, maar dan is het genoeg."



Na drie minuten is hij nog aan het spelen.



"Nu is het genoeg," zeg ik nogmaals.



"Maar het spelletje is nog niet afgelopen."



"Hoe lang duurt het."



"Tot ik klaar ben."



