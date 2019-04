Ik mag best worteltjes-taart knagen

"Mam, als papa niet uit Canada was vertrokken, hadden jullie elkaar nooit ontmoet."



"Klopt. Dan had jij niet bestaan."



"Natuurlijk wel. Mijn lichaam had niet bestaan. Maar ik was er. Ik ben er altijd geweest. Toch?"



Het regent bloesems in het Westerpark. Mijn jongste en ik liggen op onze rug en eten worteltjestaart. Ik prakkeseer over een verstandig antwoord als plots een andere vraag bij me opkomt. "Zou dit mogen van Heleen?"



Zomaar op een dinsdagmiddag liggen kouten over filosofische levenskwesties, daar heeft de economie natuurlijk geen zak aan. En de vrouwenzaak evenmin.