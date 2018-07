Ik lijk niet op mijn moeder

Hoe hard het meisje met de donkere vlechten ook had geroepen dat ze niet op haar mem leek, toch kende ze haar duister

Haar moeder die niet werkte, maar eindeloos tobde over kleine zaken. Haar moeder die als vriendinnen van het meisje kwamen eten, een door de magnetron opgewarmde prak zompige aardappelen serveerde. Haar moeder die zich opsloot in haar slaap­kamer en weigerde er vandaan te komen.



"Waar is je moeder?" "O. Kweetniet." "Vind je dat niet gek?" "Neuh." Schaamte. Mantel der liefde. Het springhaarkind begreep zelf niet waarom ze krampachtig deed of alles normaal was. Maar ze wist wel: dit ben ik niet. Ik maak later carrière. Ik kook. Ik was. Ik ben er. Altijd.



Het blonde grietje werd een vrouw. Een vrouw die geen moeder meer had die haar liefdevol heel vieze aardappelen voorschotelde. Ze miste haar zo, dat ze haar ging zoeken in vroeger. Ze reed naar Friesland en staarde naar het groen dat zich als een oud tapijt om haar uitvouwde. Een kerk. Zo nu en dan een straat. De Swachlumerleane. De Wyniastrjitte. Prachtig. Maar geen wonder dat haar oma er soms uit moest. Op zoek naar meer. Taartjes in een chic modehuis bijvoorbeeld.



En hoe hard het meisje met de donkere vlechten ook had geroepen dat ze niet op haar mem leek, toch kende ze haar duister. En gebruikte ze vaak exact haar woorden als ze moest uitbreken, uit alles wat haar benauwde. "Het leven moet sjeuïg zijn."



De blonde vrouw liep door een dorp dat ze nooit eerder bezocht en zag sporen die ze niet kende, maar waar haar voeten precies in pasten. Ze belde aan bij Pietsje, het schoolvriendinnetje van het meisje met de vlechten. Op de drempel staarde Pietsjes broer haar aan. "Ach. Wat lijk jij op Emmeke."



Het was het mooiste wat ze die dag zou horen.



Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.