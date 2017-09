Ik krijg af en toe een boete van mijn geweten opgelegd

Omdat ik wat geld had gedoneerd - ook ik heb een schuldgevoel waardoor ik af en toe een boete van mijn geweten opgelegd krijg - was ik uitgenodigd op het feest. Of feest... Ik weet het eigenlijk niet; er waren veel mensen bij elkaar en er was eten en drinken, dus vermoedelijk was het wel een feest.



Opeens werden er een jongen en een meisje aangekondigd uit Syrië die iets gingen spelen op een mij onbekend instrument.



Het was vertederend, ook omdat het jonge meisje iets zong in haar eigen taal wat hartverscheurend was. Het bleek, zo vertelde een mevrouw die de jongeren had aangekondigd, om een liefdeslied te gaan. Het was maar goed dat ze niet precies onthulde hoe en wat, want het moet een verschrikkelijk liefdesdrama zijn geweest.



Daarna vertelde de mevrouw iets meer over deze jongeren, wat mogelijk nog erger was: bommen, vluchten, boot, ouders verloren... Onze harten weenden bitter.



Ze waren hier trouwens al een tijdje.

"En zijn jullie gelukkig?"