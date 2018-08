Ik kreeg het verwijt dat ik voor Israël was

Dat heb ik steeds vaker: het gevoel dat alles verandert in zijn tegendeel. Wat vroeger goed was, is nu fout, en omgekeerd.



Nuance zit in de hoeveelheid grofheden en de grofheden worden steeds genuanceerder. Soms vind ik iets niet zo grof, maar lopen anderen daarmee naar de politie om een aanklacht in te dienen.



Misschien ligt het aan mijn oude hersenen, die steeds jonger denken. Wellicht denk ik jonger omdat ik een oude ziel ben.



Ik zal een voorbeeld geven.



Vanmiddag kreeg ik het verwijt dat ik voor Israël was. Ik had uiteraard wat ruzie gemaakt en vroeg me daarna af waarom mensen zo'n hekel aan dat land hebben. Anti­semitisme? Dat werd ontkend (maar hoe lang nog?).



Zou het dan soms zijn omdat het een succesvolle natiestaat is? Wanneer je het woord natiestaat laat vallen, worden veel mensen namelijk agressief. Ook het woord succesvol geeft irritatie.



Ik had op televisie net een uitzending gezien waarin men stelde dat Google, Facebook en Amazon te groot zijn en kleiner moeten worden. Ze krijgen te veel macht.