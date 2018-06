Ik kloon met twee harde klappen het einde van de wereld

Er zitten twee muggen tegenover me aan tafel.



"We hebben je hulp nodig. Zo kan het niet langer," zegt mug 1.



"Onze vrouwen worden uitgeroeid. Gisternacht ben ik voor de twaalfde keer weduwnaar geworden," snottert mug 2.



"Hoe kan ik jullie helpen?" vraag ik.



"Je moet iets verzinnen. Iets waardoor mensen van muggen gaan houden."



"Dat is een onmogelijke opgave, jongens. Sorry, ik kan jullie echt niet helpen."



"Het is onmogelijk, omdat de mens ons nooit heeft pogen te begrijpen. Jullie weten niets van ons. Wij mannetjes prikken bijvoorbeeld niet. Alleen vrouwtjesmuggen doen dat. Onze vrouwtjes hebben jullie bloed nodig om eitjes te kunnen leggen. Ze hebben de eiwitten ­nodig. Denk daar maar eens even goed over na."



"Dus we slaan niet alleen jullie vrouwtjes plat, nee, we slaan ook jullie ongeboren kinderen kapot?"



"Ja, en daarna vallen jullie gewoon rustig in slaap. Hoe doen jullie dat? En de volgende ochtend proberen jullie de resten van mijn gezin met wat speeksel van de muur te krabben. Vaak blijven er nog wat stukjes achter. Maar dan komen jullie aangelopen met een spuitfles vol schoonmaakmiddel en een oud schuursponsje. En weg is de vlek. Weg is het aandenken aan een gezin dat nooit heeft bestaan."