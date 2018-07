Ik kijk naar de lege doos. Niemand speelt ooit met de doos

Ik zet de doos van het Playmobilpiratenschip netjes naast de twee vuilniszakken die ik eerder al op straat zette. De zakken staan mooi rechtop, alsof ze hebben gehoord dat er straks iemand langskomt die heel ­belangrijk is.



De doos is leeg. Alles wat gisteren nog los in hem zat, staat nu in elkaar gezet in onze huiskamer. Het is een prachtig schip. De verkoper in de speelgoedzaak klopte enthousiast op het karton toen ik de doos naast de kassa neerlegde.



"Wat een mooi ding, hè? Het is een aanvalsschip. Ik heb er laatst ook een voor mijn kind gekocht. Met korting, dat wel."



"Ja, het is een plaatje, ik denk dat mijn zoon hier erg blij van gaat worden."



"Is hij jarig? Moet ik het inpakken?"



"Nee, hoor. Hij is niet jarig. Ik vind het af en toe ­gewoon leuk om iets voor hem te kopen. Zomaar, zonder reden."



"Gewoon zomaar, ja?"



"Ja. Dat zijn de leukste cadeaus."



"Ben je niet bang dat je hem verwent?" vroeg de verkoper.



"Nee, totaal niet. Als het kon, gaf ik hem de wereld. Op een dag ga ik dat ook echt proberen. Ik weet niet hoe, maar ik denk met een heel grote pincet vanaf de maan. En dan stop ik de wereld in een luciferdoosje met wat watten. Als hij dan de volgende ochtend ontwaakt, ligt de wereld aan zijn voeteneind. Daar heeft hij recht op. Dat is het, denk ik. Iemand die mij in vijf jaar al zo verschrikkelijk veel heeft gegeven, kan ik onmogelijk verwennen."



De verkoper tikte nogmaals op het karton, schoof de grote doos in een nog groter tasje en schonk mij een zeer bescheiden afscheidsknikje en een onnodig lange kassabon.