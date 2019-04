Ik kan niet wachten op een live dikkedarmendoscopie

Toen Erich Voigt, een kno-arts uit New York, keek naar een aflevering van een Amerikaanse versie van Eigen huis en tuin, zag hij een opvallende bobbel in de hals van een van de deelnemers. Om de vrouw te attenderen op iets wat mogelijkerwijze een kwaadaardige aandoening was, plaatste hij een bericht op Facebook.



Via via bereikte zijn bericht de vrouw, die inderdaad schildklierkanker bleek te hebben en tijdig behandeld kon worden. Het is natuurlijk een tikje bizar (en waarschijnlijk medisch-ethisch niet echt fraai) om deze waarneming op een publiek sociaal medium te plaatsen, maar de vrouw was hem heel dankbaar en Facebookarts en patiënt vielen elkaar snikkend in de armen bij weer een andere Amerikaanse tv-show.