Ik kan niet slapen omdat we een ventilator bij het bed hebben

Aangeschoten struikelen ze de tuin in, op vier meter afstand van mijn openstaande deuren

Ik open mijn laptop en vul een groot glas met water uit de kraan, die ik bewust on-ecobewust laat lopen tot het water eindelijk wat frisser is. Ik ga zitten en sluit met een diepe zucht mijn laptop weer. Je kunt geen liedjes schrijven op een laptop. Ik niet, in ieder geval.



Ik wil mezelf niet de kans ontnemen om over drie uur die ene opgekladderde zin terug te vinden die mijn lied net de juiste pointe kan geven. Een geel notitieblok en een golfpotlood, dat is alles wat ik nodig heb. En nog een glas water. Wat is het heet.



Bij de buren gaat een deur open en feestgemurmel en zachte loungemuziek komen mee met twee bezwete dertigers. Aangeschoten struikelen ze de tuin in, die van de buren is maar voor mijn openstaande deuren ligt. Verkavelde stad. Ze zijn zo te zien dolenthousiast over elkaars fysiek en vast van plan dat op vier meter afstand voor mijn neus verder te onderzoeken. Mij zien ze niet.



Heel langzaam rijd ik in het donker mijn stoel naar achteren en als ik uit hun mogelijk zicht ben, duw ik de deur zachtjes zo dicht mogelijk. Daar zit ik een halfuur. Tot het gaat waaien, het waaien stopt, zij klaarkomt en het ineens gaat plenzen. Dan wordt het eindelijk frisser.



Thomas Acda (1967) is zanger en acteur. Voor Het Parool beschrijft hij wekelijks zijn observaties van 'de' Amsterdammer.