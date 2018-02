In dit laatste zalfje zit 24-karaats goud. En ook een beetje truffel

"Wat Playmobil voor mijn zoon. Een brandweerwagen en wat brandweermannen en vrouwen om precies te zijn. Hij is dol op mensen die mensen redden. Mijn zoon wil later ook bij de brandweer. Zo zijn kleine kinderen. Ze willen de wereld redden, maar dan worden ze volwassen."



"En? Zie je het verschil?"



"Ja. De huid onder mijn linkeroog is minder grijs. En ik zie die lijn ook niet meer. Die grenslijn tussen mijn oog en mijn wang. De linkerkant van mijn gezicht is volledig douanevrij."



Het zalfmeisje smeert nog zeker twintig minuten allerhande smeersels op mijn gevoelige huid. Ik kan mijn poriën horen kirren van geluk en alle dode huidcellen worden in een limousine naar de huidcellenhemel gebracht.



"In dit laatste zalfje zit 24-karaats goud. En ook een beetje truffel," zegt het meisje dat in het laatste uur meer voor mijn huid heeft gedaan dan ik in mijn hele leven. Haar vingertoppen tokkelen de vermoeidheid uit mijn vel. De palmen van haar handen dansen in de zonnigste wind.



"Wil je alles hebben?" vraagt ze.



Ik loop naar de grote spiegel toe en kijk naar mezelf. Ik zie de man die ik niet kan worden, maar wel wil zijn.



Met een tas vol huidproducten loop ik naar de gate.



"Heb je wat lekkere spulletjes voor je vriendin gekocht?" vraagt een vrouw in het vliegtuig.



"Nee, dit zijn mijn lekkere spulletjes," zeg ik, terwijl ik vlechtjes in mijn baard maak.



De in Amsterdam geboren en getogen schrijver James Worthy (1980) probeert in zijn columns iets van het leven te begrijpen. Lees al zijn columns hier terug.



james@parool.nl