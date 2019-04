Ik juichte als een kind bij Juventus-Ajax

Er is iets wat ik niet begrijp.



Ik keek in mijn eentje naar Juventus-Ajax, hield het bijna niet van de zenuwen, schold af en toe de melk zuur en was uitzinnig van vreugde toen er werd gewonnen.



Ik juichte als een kind (ik 'hoide'), riep honderd keer 'yes, yes, yes!' en besefte dat ik diep gelukkig was.



Toevallig had ik een paar dagen eerder een reclamefilmpje gezien van een of andere loterij. Een mij totaal onbekende bekende Nederlander belde ergens aan met een idioot grote envelop. Een man en een vrouw werden geacht naar de envelop te kijken die langzaam werd ontsloten alsof het een striptease betrof en waaruit een cheque, wederom in Eftelingformaat, werd getrokken waarop stond dat ze een miljoen hadden gewonnen.