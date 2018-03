Ik hoorde ING-topman Ralph Hamers genieten

De klanten die zijn weggelopen? Verhoog de rente en ze rennen terug

Ik stelde Hamers gerust.



"Daar kom ik nog op. Maar als u Europees bent, dan zijn de opgewonden argumenten van Mark, Jesse en Wopke weg, want we gaan er als Nederland niet meer over. En dan kan ING helemaal zelf bepalen hoe u uw beloningspakketten krijgt."



Ik hoorde Hamers genieten.



"ING moet dan natuurlijk wel eerlijk zeggen tegen zijn rekeninghouders dat de bank weliswaar onder het depositogarantiestelsel valt, dus dat bij faillissement je als rekeninghouder maximaal 1 ton krijgt, maar dat ze verder niet gedekt worden door de NL-belastingbetaler."



"Nou, zo veel rekeninghouders zijn er nou ook weer niet die meer dan een ton per nummer op de bank hebben staan."



"Precies, mijnheer Hamers, en dat depositogarantiestelsel geldt trouwens ook voor andere grote spelers in Nederland als Deutsche Bank, HSBC, Santander, noem maar op."



"Maar wat moet ik nu met al die mensen die naar Triodos en zo zijn gegaan?"



"Dat is het makkelijkste probleem, mijnheer Hamers. Verhoog als enige de rente. Ze rennen naar u terug."



Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.



Reageren? t.holman@parool.nl