Ik hoopte dat hij zou vallen, maar hij viel niet. Hij niet

Je hebt mannen die kunnen schaatsten en je hebt mannen zoals ik. In dit leven wil ik alles kunnen, ja, ik wil ­alles onder de knie krijgen, totdat er geen ruimte onder mijn knieën meer over is. Maar schaatsen heb ik nooit willen leren.



Ik weet nog goed dat ik een keer met een jeugdvriend en zijn ouders in Drenthe was. En dat we gingen schaatsen op een weiland. Er hingen lampjes en er stond een houten huisje waarin een kachel aan het zwoegen was.



En even verderop stond een koeienstal vol koeien die zich beklaagden over die lampjes en dat huisje.