Ik hoop dat ze gelukkig is, het mooiste meisje van de klas

Geregeld denk ik terug aan het mooiste meisje van mijn eigen klas. Maar ik durf haar naam niet te zeggen of te denken. Ik ben bang voor de vloek. Als ik haar naam denk, maakt de vloek vrijwel direct iets rampzaligs van het meisje dat ooit zalig was. Ik hoop dat ze gelukkig is. Het meisje zonder naam.



Ik weet nog goed hoe ze op me afstapte op een klassenfeestje. Ze droeg een soort catsuit. Ze was niet alleen het mooiste meisje van de klas, nee, ze was het mooiste meisje van de stad.



Op dat klassenfeestje heb ik met haar gedanst. Eventjes. Ik denk maximaal twee minuten. Twee minuten lang klampte ik me vast aan dat wat iedereen wilde hebben. Na het dansen, vroegen alle jongens aan me hoe ze aan had gevoeld.



"Als van dat vuurwerk wat op straat ligt en nog niet is afgegaan," zei ik. Althans, ik hoop dat ik dat heb gezegd.



En ik hoop dat ze gelukkig is. Het mooiste meisje van het Montessori Lyceum Amsterdam. Ik hoop dat ze gezond is en nooit is aangeraakt door mannen die haar niet mochten aanraken. Ik hoop dat haar ouders trots op haar zijn en als haar ouders niet trots op haar zijn, hoop ik dat ze heel trots op zichzelf is, omdat haar klote ouders niet trots op haar zijn.



Ik hoop dat de spiegel niet gebroken is en haar eeuwigheid nog niet afgelopen is.

Ik hoop dat ze gelukkig is. En als ze dit niet is, dan schilder ik haar gewoon gelukkig in mijn hoofd.



Wat mooi is, hoeft niet altijd waar te zijn. Het mooie aan schoonheid is dat het de waarheid kan overstijgen. Man, ik hoop dat ze gelukkig is. En anders lieg ik haar gewoon gelukkig. Ik geloof liever in een mooie leugen dan in een lelijke waarheid.



