Ik hoop dat hij over 50 jaar deze column leest en het dan begrijpt

Ik wil alleen even aan je vragen of je ooit echt hebt begrepen hoeveel ik van je heb gehouden?

Ik betwijfel of mijn zoon ooit zal begrijpen hoeveel ik van hem houd. Ik hoop dat hij over vijftig jaar deze column leest en het dan begrijpt.



Misschien heb je een klotedag, jongen. Misschien is het jaar 2068 wel heel slecht begonnen en is de Zesde Wereldoorlog aanstaande. Als het goed is ben je nu 54 jaar oud. Ik wil alleen even aan je vragen of je ooit echt hebt begrepen hoeveel ik van je heb gehouden?



De eerste keer dat ik je zag, maakte je een zeppelin van mijn hart. Niets of niemand heeft mij ooit gelukkiger gemaakt dan jij. Ik heb je tot je achtste levensjaar iedere avond op bed gebracht. Dit was altijd het hoogtepunt van mijn dag. Je sloeg je linkerarm om mij heen en dan legde je je hoofd tegen mijn hoofd aan.



Dat heerlijke ronde hoofd, met wangen zachter dan brillendoekjes. Eigenlijk had ik je nog veel langer op bed willen brengen. Minimaal tot je dertigste of zo. Ik meen het. Jij was altijd de eerste koffer op de bagageband. Jij was de bliksem die achter de gordijnen van je slaapkamer danste. Weet je dat nog? Die eerste keer bliksem?



"Wat was dat?" vroeg je, terwijl je als een splinter in me kroop. Op je pyjama stonden raketten en je voeten voelden ijskoud aan.



"Nou, pappa heeft aan de baas in de hemel gevraagd of hij een foto van ons wilde maken."



En sinds die avond lach je naar de bliksem.



De in Amsterdam geboren en getogen schrijver James Worthy (1980) probeert in zijn columns iets van het leven te begrijpen. Lees al zijn columns hier terug.



Reageren? james@parool.nl