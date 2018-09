Ik heb nog nooit één negatieve gedachte over beffen gehad

Deze week ging Niemand in de Stad, het speelfilmdebuut van Michiel van Erp, in première. Nog niet gezien, maar ik verheug mij erop, want ik kan me niet herinneren ooit iets slechts van hem te hebben gezien. Bovendien bietste ik laatst een sigaret bij Michiel van Erp en hij gaf me de laatste uit zijn pakje, dus hij kan een potje bij me breken.



Maar in de Vara-gids las ik een interview waarin hij wat dingen zei die ik slecht kon plaatsen.



Allereerst ging het over de hoofdpersoon van de film. 'Met zijn droopy ogen en beetje melancholieke uitstraling is hij misschien niet het prototype van een vrouwenmagneet, maar de meisjes vallen als een blok voor hem', schrijft de interviewster.