Ik heb nog een Ajax America T-shirt

De foto is ge­nomen aan het zuidelijke ­uiteinde van Times Square. Een straatnaambordje vertelt ons dat we aan Broadway staan; het Carter Hotel op de achtergrond dat we West 43rd Street in kijken. Westwaarts.



Vanaf grote videoschermen op de AT&T-façade kijken ze zelfverzekerd op ons neer: ­negen Ajacieden staan, maar het zijn vooral de voorste vier die de aandacht opeisen, als een futuristische Manhattanversie van de presidentshoofden op Mount Rushmore.



Nico Tagliafico is Washington, Hakim Ziyech is Jefferson, Matthijs de Ligt is Roosevelt en Frenkie de Jong is Lincoln. Wij zijn Ajax, wie ben jij? Er rijden twee yellow cabs voorbij.