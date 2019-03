Ik had gezegd dat ze niet zouden komen

Ga maar liggen. Sluit je ogen. Mooi zo. Alles is oké. Ik let op jou. We blijven samen op de bank. Hé, kijk. Je slaapt al. Da's snel. Het is goed.



Ach, jochie. Waarom was je opeens zo bang? Door een gordijn dat iets te enthousiast wapperde? Een knetterende motor buiten? Ciske de Kat wellicht, die onverwacht haar klauwtjes in je kleine teen zette. Was het een huis-tuin-en-keukenangst waardoor je plotseling rillend voor me stond in de woonkamer, je beentjes bleek en bloot in de vale maan? Ik hoop het zo. En niet dat het de tv-beelden zijn waar ik naar staar, het geluid snel weggedraaid.