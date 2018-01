'Een pup,' herhaalde de vrouw. Ze keek alsof ik haar met een mes had gestoken

"Wat verschrikkelijk, ­mevrouw."



"Het is al lang geleden hoor."



"Een kind verliezen is erger dan een huisdier." Keek de vrouw me nu aan met een ironische blik?



"Ja... nou ja, ik las uw column en dacht: ja... natuurlijk heeft mijnheer Holman verdriet... Maar u zult uw eigen verdriet wel hebben, en zo hebben we allemaal ons eigen verdriet..."



Mijn onbewuste - was het wel mijn onbewuste - ontwikkelde een schaamte die ik niet onmiddellijk kon verklaren. Ik had de neiging me te excuseren voor mijn column over mijn gestorven kat.



De migraine trok aan mijn armen en benen en commandeerde me naar huis, naar bed, naar dichte gordijnen en de ­radio zachtjes aan, maar ik bleef staan.



"Ik zou zeggen, neem maar snel een andere poes. In het asiel stikt het ervan," zei ze.



"Ja, dat ga ik misschien ook doen... Al wil ik liever nu een pup van een week of zes. Een hondje, een vuilnisbakkie, niet te groot en niet te klein..."



"Een pup," herhaalde de vrouw. Ze keek alsof ik haar met een mes had gestoken.



"Ja..."



"Nou, via Marktplaats zijn er duizenden... Veel succes ermee. En sterkte! Met uw verdriet."



Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.



