Ik gun ze Merol én Kees de jongen

Mijn zoon heeft op een sportclub een jongetje ontmoet en smeekt me na de les of hij bij ons mag spelen. "Natuurlijk," roep ik. Even later rijden we door het lenteweer, het vriendje kijkt grootogig om zich heen. Ach gos. Dat zou ik ook doen als ik plots op de fiets bij een wildvreemde moeder zat.



Het knaapje is ruim een jaar jonger dan mijn kind en bezorgd betwijfel ik of hij wel toe is aan een potje Yahtzee straks. Misschien speelt hij nog met Duplo? Na een tijdje haalt een DHL-busje ons in. Het ventje wijst. "Jahaa, dat is een bezorgmeneer," zeg ik liefjes.