Ik ging speciaal voor Wim van Hanegem naar het stadion

21 februari 2019: een 10 voor Wim van Hanegem

Op social media krijg je ervan langs als je Van ­Hanegem Wim noemt. Toen ik Van Hanegem begon te bewonderen, speelde hij voor Xerxes/DHC en heette hij Wim. Hij heerste over het middenveld naast de geweldige Joegoslaaf ­Lazar Radovic. Ik droomde me Van Hanegem.



Ik was bij zijn debuut tegen Schotland in het Olympisch Stadion in mei 1968 (0-0). Een jaar later ging ik speciaal voor Wim naar Nederland-Bulgarije in De Kuip (1-1). Mijn tweede gepubliceerde gedicht, in Propria Cures 1971, ging over WIM van Hanegem.