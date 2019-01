Ik ga neer als een voetsoldaat in een mosterdgasaanval

In de herenkleedkamer van het ­beste zwembad van onze stad ­begin ik met gezonde tegenzin aan het allermoeilijkste in de zwemsport; het aantrekken der sokken. Je krijgt je voeten nooit droog genoeg en de rest van het lijf breekt het zweet uit omdat het altijd tropisch vochtig en warm is in die kleedkamers.



Kan niet anders, weet ik ook wel, maar het gevolg is steevast dat ik straks de Amsterdamse natte kou in stap terwijl ik zelf de temperatuur en warme slapheid van een in de magnetron opgewarmd saucijzenbroodje bezit. En er wacht mij nog een aanstaande ramp: de nevelwolk van de ­deodorant van mijn buurman.