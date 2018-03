Ik droom over een Nederland dat massaal voor Marokko is

Over mijn bureaustoel hangt het nieuwe uitshirt van Engeland. Rugnummer 24. En boven mijn geluksgetal staan zes letters: 'WORTHY'.



Voordat elk groot toernooi begint, koop ik het thuis- en het uitshirt van het land van mijn vader en dan dompel ik mezelf onder in de ­allermooiste dromen van polyester. Ik wrijf over de gladde stof en over de borduursels op de borst. En dan glijd ik er voor het eerst in.



Twee seconden lang zie ik niets, omdat het shirtje over mijn hoofd heen zit. Dit is het mooiste moment. Het moment dat ik voor heel even in het polyester leef. In het polyester kom ik mijn helden tegen.



Gascoigne, Scholes en Gerrard wonen er in de mouwen. Ze vragen of ik mijn voetbalschoenen bij me heb, ik zeg dat ik ze al aanheb. Het zijn van die oude Puma's, die met die tong die langer is dan de tong van Gene Simmons.



In de twee seconden dat het polyester over mijn hoofd heen zit, fluistert de bondscoach van Engeland in mijn oren dat ik vandaag in de basis sta en dat ik alle vrije trappen mag nemen. Ik loop het veld op en zie mijn ­vader zitten. Mick Jagger zit naast hem in een afschuwelijk rood glitterhemdje.



Brazilië komt op voorsprong door een kopbal van Firmino, maar nog geen drie minuten later maak ik de ­gelijkmaker. Ik kijk naar mijn vader op de tribune. Ik mag graag naar hem kijken. Zeker nu ik zelf ook steeds ouder aan het worden ben. Als ik naar mijn vader kijk, zie ik dat ik ooit een kind ben geweest. Alleen dan zie ik het.