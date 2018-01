Ik blader door het gastenboek van mijn hart

Verafgood de liefde, bouw een kerk voor haar, maar loop haar kerk nooit binnen

"Lilly is zo leuk. Ze is niet op haar mondje gevallen en als ze ooit wel een keer op haar mondje valt dan wikkel ik wat ijsblokjes voor haar in een theedoek. En gisteren tijdens gym sloeg ze een homerun met het plankje. Ik was zo trots op haar dat ik bijna moest huilen. Ze zat in het andere team en omdat ik in het achterveld stond, moest ik de bal pakken en teruggooien, maar ik bleef gewoon staan kijken naar hoe Lilly van honk naar honk rende. Elke stap die ze zette was een zonsopkomst. Toen ze klaar was met rennen, deed ze een dolkomisch dansje op de thuisplaat."



"Weet ze dat je verliefd op haar bent?" vroeg ik.



"Is dat heel belangrijk dan? Zal deze informatie haar nog leuker maken? Ik vind dit eigenlijk wel genoeg of zo, dit gevoel. Dit zou ik wel mijn hele leven willen voelen. Ben jij vaak verliefd geweest, buurman?"



"Wat is vaak?"



"Ben je het vaker geweest dan ik?"



Ik bijt de helft van mijn achtste bitterkoekje af, sluit mijn ogen en blader door het gastenboek van mijn hart.



"Ik denk dat we ongeveer gelijk staan," zei ik. Niet ­alles is een wedstrijdje.



"En vertelde jij het wel? Wist de ander van jouw verliefdheid af?"



"Ja, ze wist het. Ze wist het, en toen wiste ze het. Dus ik ben een groot voorstander van jouw aanpak. Neem genoegen met de verliefdheid. Verafgood haar, bouw een kerk voor haar, maar loop haar kerk nooit binnen."



Onze buurjongen fladderde de trap op. Ik liep achter hem. Haar naam stond zestien keer op zijn rugtas ­geschreven.



"Buurman," riep hij toen hij boven was, "ik hoef niet zo nodig op de maan te lopen, echt niet, ik kan van veraf ook wel zien hoe mooi de maan is."



De in Amsterdam geboren en getogen schrijver James Worthy (1980) probeert in zijn columns iets van het leven te begrijpen. Lees al zijn columns hier terug.



Reageren? james@parool.nl