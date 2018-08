Een man valt van zijn fiets. Hij is even buiten kennis. Iemand belt een ambulance en die komt razendsnel.



Ik sta op afstand met wat anderen te kijken. Mijn kleindochter is in de kinderwagen en slaapt. Ik ben opgelucht dat er zo snel hulp is komen op­dagen en maak aanstalten om naar huis te gaan.



Opeens zegt een jongen die achterop een scooter zit tegen die ambulancebroeders die zich over de gevallen man buigen: "Pleur op met die kut­ambulance!" Terwijl de knapen langs die ambulance scheuren, probeert die achterste jongen er ook nog een trap tegen te geven.



Ik ben woedend en merk een sterke behoefte aan wraak. Ik ben in staat in mijn auto te springen en achter deze jongens aan te gaan en ze vervolgens aan te rijden. Als ze dan op straat liggen, heftig bloedend, half uit elkaar, buig ik me over ze heen en zeg: "Ik zag jullie daarnet een poging doen tegen de ambulance te trappen, en ik hoorde jullie spreken over een kutambulance dus ik bel maar niet om hulp!"



Maar ik spring niet in mijn auto, want mijn kleindochter huilt en ik loop naar huis in het besef dat wraak geen zin heeft.