Ik ben niet onder de indruk van de taal van Trump en Jong-un

Er komt een moment dat je over moet gaan op daden, al wil je niet

­Ik ben niet zo onder de indruk van de taal die gebezigd wordt door Trump en Jong-un. Daarbij het volgende: wie verstandig is, weet wie het machtigst is en wie niet.



Wanneer ik zeer onheus door mijn buurman word bejegend en hij mij in elkaar dreigt te slaan, en ik beledig hem terug, dan hangen mijn daden af van de vraag wie de sterkste is.



Is mijn buurman sterker dan ik, dan taai ik af. Ben ik sterker, dan zal ik hem eerst ­dwingen tot een vernederende aftocht alvorens ik tot geweld overga. Het kan zijn dat ik hem zo verbaal verneder dat hij zich in het nauw gedwongen voelt en de alles-of-niets­strategie inzet. Tja, dan vallen er wellicht veel slachtoffers, maar je wint dan wel de oorlog. Mooi toch, want waar gaat het ons om?



Uiteraard, liever wil je vrede. Maar dan moet er één buigen.



Een oorlog win je niet door gelijk op je rug te gaan liggen.



Dreigende taal is ook een mogelijkheid om vrede te handhaven. In 1962 waren mijn ouders ervan overtuigd dat de atoombom op Cuba gegooid zou worden. We hadden al conserven ingeslagen. Ieder huisgezin had in 1961 het boekje Wenken Ter Bescherming Van Uw Gezin en Uzelf gekregen en wij kenden dat bijna uit ons hoofd.



Er gebeurde niets. Rusland - verstandig - bond in.



Ik weet niet of Kim Jong-un inbindt, maar ik weet wel dat hij een grotere schurk is dan Trump. Die indruk krijg ik trouwens niet als ik de Nederlandse media volg.



