Ik begrijp dat ze op klootzakken valt. Ik begrijp dat de giftigste appels soms het mooist glimmen

In de documentaire bezoekt Jolene haar stiefvader, die in het buitenland woont. Ze vraagt of ze in zijn auto mag roken en niet veel later gooit ze twee munten in de opvangbak van het tolhuisje.



Bij de stiefvader is ze rustig. Bij hem stopt haar drang om te willen wankelen. Voor jaren is de storm haar thuis geweest, maar nu is hij het weer.



De volgende dag zie je ze in de keuken staan. Ze pakken wat boodschappentassen uit. De mooiste scène die ik in tijden heb gezien, begint als ze de levende kreeft uit de boodschappentas halen. Jolene wil de kreeft sparen, maar de vader is van mening dat genade niet eetbaar is. Hij heeft er zin in.



De kreeft lijkt ook wel een beetje op Jolene. Het is een vrouwtje. En tussen de zwempoten onder haar achterlijf zitten een aantal bevruchte eitjes. Ook beschikt de kreeft net als Jolene over een pantser. Ze wil het beestje redden. Ze ziet zichzelf.



Ze ziet zichzelf in die pan met kokend water. Omringd door bubbels die maar blijven barsten. De beklemmende hitte. Haar leven is altijd kokend geweest, nooit gewoon lauw. Jolene drijft in de pan en wacht op een vaderfiguur die haar uit het water haalt, die haar afdroogt en de scherven uit haar voeten trekt.



De documentaire Jolene is op 23 april te zien op NPO2. Om 21.00. Zet het alvast in uw agenda. In koeienletters. JOLENE. De Amsterdamse vrouw die al haar hele leven lang de hoop in puinhoop stopt.



De in Amsterdam geboren en getogen schrijver James Worthy (1980) probeert in zijn columns iets van het leven te begrijpen. Lees al zijn columns hier terug.



james@parool.nl