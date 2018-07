Ik was zo gelukkig dat ik kon huilen, maar mijn tranen waren afwezig

Dinsdagavond ging het moeilijk. Onnodig moeilijk. Het was alsof de Engelsen allemaal met losse veters op het veld stonden. En zo wilden ze winnen. Alleen zo. Met losse veters, struikelend naar de volgende ronde. En toen waren er opeens die penalty's. Ik appte 'Fuck ons leven. We gaan dit weer verliezen' naar mijn vader.



Er staan namelijk een paar dingen vast in dit leven. Honden kunnen niet vliegen, stenen kunnen niet ademen, hanen kunnen niet fluisteren en Engelsen kunnen geen penalty's nemen. Het heeft vast iets met de kalmte bewaren te maken.



Duitsers en Spanjaarden kunnen de kalmte bewaren. Ze vouwen de kalmte dubbel en stoppen die in hun portemonnee. Wij Engelsen daarentegen laten de kalmte overal slingeren. Ze schiet als confetti uit al onze poriën en vervolgens weigert de hormoonhuishouding het om te stofzuigen.



Maar dinsdagavond was alles anders. De kalmte werd bewaard. De spanning gekooid. De doemdenkende schedelstemmen vakkundig gemuilkorfd. De vloek werd verbroken.



Ik was zo gelukkig dat ik kon huilen, maar mijn tranen waren afwezig. Toen Dier de beslissende penalty binnenschoot, meldden al mijn tranen zich ziek. 'We zijn er volgende week maandag weer, baas,' zeiden ze, en toen gingen ze toeterend door de straten.



Op televisie keek ik naar de Nederlandse voetbalanalisten. Ze waren niet onder de indruk van dit Engeland. Een paar journalisten hadden het zelfs over antivoetbal. Ik had denk ik een andere wedstrijd gezien. Of misschien had het te maken met het feit dat ze neutrale kijkers waren.



Neutrale kijkers verwachten veel meer van voetbal dan een fan. Ze willen vermaakt worden. Ze willen schoonheid. De fan wil enkel winnen. Een wereldkampioenschap voetbal is een examen en op een examen krijg je geen extra punten voor een mooi handschrift.



Engeland krabbelde zich nagenoeg ­onleesbaar over de finishlijn, maar slaagde wel. De vlag kon uit en de rugzak kon bungelen. De analisten zaten maar wat in de televisiestudio. Ze zochten naar schoonheid, maar vonden niets. Emotieloos, zo keken ze. Ze voelden het niet. Als visagisten op de set van een pornofilm zaten ze daar.



De vloek van de neutrale kijker.



Ondertussen keek ik naar mijn tranen die door de straten liepen. Ze gingen van kroeg naar kroeg. Mijn tranen dronken de droogste witte wijnen. De vloek was verbroken. Ze liepen over de Zeedijk. Het was prachtig. Er hingen meer ballonnen dan vechtpartijen in de lucht.



De in Amsterdam geboren en getogen schrijver James Worthy (1980) probeert in zijn columns iets van het leven te begrijpen. Lees al zijn columns hier terug.



