Iets voor een ander doen

Met de zon in mijn ­knopen hoor ik het wonderschone lied Op Fietse van de Drentse band Skik door mijn hoofd gaan. Niet dat ik een koptelefoon op heb, die heb ik afgedaan toen me door de zoveelste verhuizer dan wel gemeentewerker iets geestigs werd toegeroepen.



Ik neem tenminste aan dat het geestig bedoeld was, waarom niet? Het is wérkelijk 'de leste mooie dag van 't joar misschien' en 'dan giet 't haost vanzölf'.



Ik mag naar de Cruyff Foundationdag. Het heet vast anders, maar dat staat op mijn poloshirt dat nu in de was zit. Ik heb driehonderd kinderen en minstens evenveel begeleiders omhelsd of onder de ­oksels gehad voor een foto. Dat is mijn taak ook, ik ken mijn plek.



Niemand vraagt mij omdat ik zo goed kan boogschieten of rolstoelbasketballen. Qua sport word ik hoogstens gevraagd omdat bijna al die kinderen veel beter dan ik kunnen bladerunnen en voetvolleyen.



Dat geeft het wat moeilijker bedeelde kind meteen al moed. Ze kijken vaak erg vrolijk als ze me herkennen, dus ik denk dat dat het is: ha fijn, die kunnen we hebben!