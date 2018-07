Iedereen kent wel een slachtoffer van fietsgeweld

Op de fiets, mobiel in de hand. En maar kwekken! Of appen © ANP

Ikzelf moest onlangs in het Amsterdamse Bos mijn fiets van de grond rapen, omdat de tegemoetkomende e-biker op haar mobiele telefoon zat te kijken.



Dat laatste is trouwens een gesel van deze tijd. Het grenst aan het ongelooflijke hoeveel mensen fietsen met hun mobiel in de hand. En maar kwekken!



Of nog even appen, of de route controleren. Voor heroïne­verslaving moet je tenminste nog op een bank gaan liggen, maar telefoon­verslaving praktiseer je gewoon op de fiets.



Als het al verboden zou zijn, zou de politie een fortuin aan boetes kunnen binnenhalen door ­gewoon op een Amsterdamse straathoek telefonerende fietsers aan te houden.



Het grote probleem is natuurlijk dat wij allen zowel automobilist, fietser als voetganger zijn. Dader en slachtoffer zijn vaak verenigd in dezelfde persoon. Een automobilist die nog ergens probeert tussen te kruipen, wordt uitgescholden door de fietser die even verderop zelf door het rode licht rijdt.



Eenmaal thuis stapt de automobilist op de fiets voor een paar trainingsrondjes en zwaait hij met zijn vuist naar de auto die voorrang opeist. In die auto zit nu de fietser die hem daar straks nog heeft uitgescholden. Allebei stoppen zij overigens niet voor de voetgangers bij het zebrapad.

