Hypocrisie als susser van het geweten.

Over empathie gesproken: Kees van der Staaij van de SGP is een weinig empathisch mens. Hij is keihard. Ongevoelig. Wanneer iemand meent dat zijn leven voltooid is - en daar blijk van geeft - wil Van der Staaij die toch laten leven om geen enkele andere reden dan dat God het zo wil.



Dit SGP-standpunt is ­bekend.



Maar nu wil Van der Staaij - via een artikel in de Wall Street Journal - dat het buitenland hem gaat steunen. Hij hanteert de volgende redenering: de overheid heeft de taak de burgers te beschermen.



Nu wordt het fundamentele recht op leven bedreigd, wanneer ouderen hun leven voltooid achten. Dus de mensenrechten worden met voeten getreden. De kop boven het opiniestuk: 'In Nederland doodt de dokter je nu'.



Geen woord over God. Geen woord over de mens. Maar wel over moord.

Als ik euthanasiearts was, zou ik ernstig overwegen tegen Van der Staaij te procederen. Je hebt een patiënt immers niet vermoord, maar genezen van ondraaglijk lijden. Daartoe heb je hem een geneesmiddel gegeven. De patiënt is daarmee uit zijn lijden verlost.