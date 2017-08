Hoog tijd voor een linkse samenwerking: PVDA en GL

Valkuil voor progressieve alliantie PvdA en GroenLinks: zelfzuchtigheid

Binnen de gelederen heerst vertrouwen dat de partijen samen een herkenbaar links geluid kunnen neerzetten.



Met het opstellen van de kieslijst ontstaat bovendien een netwerk van progressieve buurtbewoners voor beide partijen. Ik ken veel jonge Amsterdammers die zich in willen zetten voor hun omgeving, maar niet als instrument voor één partij of het college.



Linkse samenwerking is dan ook een brutaal antwoord op de gemeentelijke centralisatie, maar ook op de rechtse tendens in de stad en in het land.

Wie de Amsterdamse politiek volgt, ziet dat sociale huur al enkele jaren in de uitverkoop staat en de tweedeling in het onderwijs niet genoeg wordt aangepakt.



En zelfs in Den Haag zijn er kansen voor een progressieve alliantie, nu het ernaar uitziet dat zowel de PvdA als GroenLinks vanuit de oppositiebankjes tegen 'Rechts met den Bijbel' gaat strijden.



Toch is de valkuil voor linkse samenwerking helder: zelfzuchtigheid. De partij die het momentum voelt, heeft geen baat bij een alliantie. In het verleden heeft de PvdA zich vaak erg arrogant gedragen in gesprekken over het onderwerp. Na het succes van 15 maart is er een grote kans dat GroenLinks op wolken leeft, zeker met het oog op de Amsterdamse resultaten.



Samenwerking op links is al tijden een heet hangijzer waar niemand zich aan durft te branden. De electorale effecten zijn onzeker; de angst regeert. Tegelijk begrijpen veel linkse kiezers niet waarom GroenLinks en de PvdA de krachten niet bundelen in gemeentes groter dan Eersel.



De ideeën en idealen zijn immers grotendeels dezelfde. Die kiezers verdienen een serieus initiatief om ervaring op te doen met de linkse samenwerking. Amsterdamse stadsdeelcommissies ­vormen het ideale platform om daar lokaal mee te experimenteren.



Andrée van Es, een van de oprichters van GroenLinks, nam in 2014 afscheid als wethouder van Amsterdam met de woorden: "Het zou mij persoonlijk een zegen zijn als de vrienden van de PvdA en mijn vrienden van GroenLinks elkaar weten te vinden in een partijpolitieke toekomst, waarbij de gedegen sociale basis en de opgewekte groene ambities zullen leiden tot een nieuwe groepering." Ik kan het niet beter verwoorden.



Hoewel er nog genoeg obstakels moeten worden overwonnen is dit het moment om de eerste stappen richting concrete linkse samenwerking te zetten.