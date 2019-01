Homoseksualiteit geen ziekte? Sommigen kunnen dat niet aan

Wat is het toch dat ik al jaren het gevoel heb dat het 1966 is?



Ik stel me zo voor dat als mijn kleinzoon over veertig jaar op zijn computer iets over deze tijd opzoekt, dat hij dan hoort en ziet dat Frans Bauer in ­China een razend populair programma was, zoals wij keken naar Ontdek Je Plekje, en dat Marc-Marie Huijbregts het toppunt van humor was, zoals wij keken naar The Mounties, en dat de verklaring van Nashville zoiets is als monseigneur Gijsen die ook niets moest hebben van homo's.



Mijn kleinzoon lacht zich dan een ongeluk.